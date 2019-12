Calciomercato Napoli, Ghoulam al Marsiglia: valigie pronte per l’algerino

Calciomercato Napoli: Ghoulam molto vicino al Marsiglia

Calcio Mercato Napoli Ghoulam | La vittoria di ieri sera per 2-1 ha riportato un po di entusiasmo per il Napoli, il quale ha dimostrato ancora una volta tanto cuore soprattutto nei minuti finale. Questa euforia però non metterà di certo da parte i pensieri di mercato degli azzurri, intenzionati a muoversi sia in entrata che in uscita. Occhio anche a qualche cessione, con la lista partenti già piena di qualche esubero.

Attenzione alla situazione legata a Ghoulam, il quale sta avendo sempre meno spazio in questo Napoli, complici i vari brutti infortuni. Il terzino algerino non rappresenta più una pedina imprescindibile per i partenopei, e adesso è sempre più probabile una sua partenza in questo mercato di gennaio. La squadra più interessata? Il Marsiglia, che già lo aspetta in Ligue 1. Valigie pronte per il giocatore, il quale si prepara a ritornare in Francia, dove è cresciuto con il Saint-Etienne. Questa la notizia riportata da La Repubblica.

News Napoli: serve un altro terzino

Ghoulam è sempre più vicino alla cessione, e se dovesse partire ecco che resterebbe solo Mario Rui nel ruolo di terzino sinistro. Il Napoli dovrà quindi intervenire a gennaio per comprare un altro giocatore, in grado di coprire quella zona di campo. Intanto insieme a Ghoulam potrebbe partire un altro giocatore, ecco chi è.