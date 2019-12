Calciomercato Napoli: Boga sempre più vicino

Calciomercato Napoli | Il Napoli, dopo il trionfo contro il Sassuolo, si incontra in un summit a Reggio Emilia per sondare il terreno per Jeremie Boga, attaccante esterno di origini ivoriane, come riporta Repubblica.

L’attaccante, con un passato da Francese, ha solo 22 anni, sta disputando un’ottima stagione e potrebbe essere un obiettivo reale e concreto per il Calcio Napoli.

News in casa Napoli: 20 milioni per portare Boga al Napoli

Il Sassuolo, dopo l’offerta di De La, risponde valutando il proprio giocatore 20 milioni di Euro; l’affare sembra fattibile con le parti che si stanno organizzando per trovare il punto d’incontro e concludere l’operazione.

Si parte da 20 milioni, ma il Patron Napoletano tratta sul prezzo per limarlo, in quanto è una cifra corposa per un giovane 22enne. Quest’ultimo potrebbe essere il giusto acquisto per rimpolpare la rosa partenopea, che in attacco da anni non ha un vero bomber, se non il “falso nueve”.

L’ex Chelsea, è un calciatore di rapidità, di estro da Jolly e le sue qualità hanno scosso il Napoli, che sta pressando per chiudere una trattativa importante con il Sassuolo, il quale non lascerà partire facilmente il gioiellino, se non si rispettano le condizioni imposte dai neroverdi.

Notizie Napoli: trattativa per Boga in corso

Il Direttore del Napoli, Giuntoli, sta conducendo l’operazione e media con Carnevali, per portare un nuovo innesto a Napoli alla corte di Gattuso, nelle prossime ore vedremo gli sviluppi, probabilmente: Boga a Napoli.