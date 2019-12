Calciomercato Napoli, non solo Torreira: piacciono Xhaka e Kolasinac

Linea caldissima tra Napoli e Londra, sponda Arsenal: oltre a Torreira, gli azzurri seguono da vicino Xhaka e Kolasinac.

Calcio mercato Napoli, obiettivo centrocampista

Serve un centrocampista ed un esterno. Questo Cristiano Giuntoli lo sa molto bene ed è al lavoro per completare un mercato estivo buono ma non completo nella prossima sessione. La vittoria contro il Sassuolo non può che dare morale, ed obbligare la dirigenza partenopea ad un ulteriore sforzo per provare a salvare la stagione, agguantando almeno l’Europa League. Per quanto riguarda il primo bisogno, sono molti i nomi in ballo: come riferito da Raisport, il primo resta quello di Torreira. Alla prima con Arteta, l’uruguayano ha giocato per 90 minuti: possibile che, qualora tornasse a sentire la fiducia dell’ambiente, l’offerta del Napoli potrebbe non apparire più così irrinunciabile. Ecco quindi che il club azzurro potrebbe puntare su un altro mediano in uscita dai Gunners: stiamo parlando di Granit Xhaka, che potrebbe arrivare anche in prestito (il suo stipendio ed il prezzo del cartellino sono già da top player, difficile che gli azzurri si spingano fino a certe cifre).

Ultime mercato Napoli, serve un terzino

Per quanto riguarda l’esterno invece, tutto dipenderà da Hysaj e Ghoulam: se uno di loro dovesse partire, allora si aprirebbe la caccia al sostituto. Secondo Sky, Giuntoli sta pensando a lui come vice-Mario Rui. Per lui 14 presenze in Premier league quest’anno con l’Arsenal, arricchite da 2 assist.