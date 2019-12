Calciomercato Milan, Todibo: passi in avanti nella trattativa. I dettagli

Calciomercato Milan, Todibo obiettivo concreto dei rossoneri

Calciomercato Milan – Todibo | Ha mostrato ancora lacune in difesa il Milan che, nella partita disputata ieri al Gewiss Stadium di Bergamo, è stato letteralmente surclassato dall’Atalanta. Nel 2020 vuole ripartire il club rossonero, che non ne può più di perdere i punti nel corso di questo campionato. Sono addirittura solo 21 i punti in queste prime 17, media decisamente disastrosa per la storia del club. Boban e Maldini proveranno ad aiutare Stefano Pioli ad invertire la rotta e per farlo, dunque, cercheranno di puntellare la rosa attraverso il calciomercato. Le piste più calde, stando a quel che raccontano i colleghi della Gazzetta dello Sport, portano ai nomi di Zlatan Ibrahimovic e Jean-Clair Todibo.

Ultime Milan, accordo con il Barcellona per Todibo

Il Milan non punterà su Caldara neanche su Duarte, che non ha particolarmente convinto in questi primi mesi in rossonero. E’ per questo che la dirigenza dei rossoneri andrà dritta sul difensore centrale del Barcellona, Jean-Clair Todibo. La sensazione è che l’operazione sia possibile, col calciatore che avrebbe voglia di ritagliarsi uno spazio importante e da protagonista al Milan. L’accordo economico con il Barcellona c’è, mancherebbe quello con il calciatore, ma tutto va secondo i piani: Stefano Pioli potrebbe ritrovarsi un nuovo calciatore a disposizione, per cercare di risollevare il momento critico del Milan.