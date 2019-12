Calciomercato Milan, ultimatum a Ibrahimovic: c’è ottimismo

Zlatan Ibrahimovic resta il sogno del mercato del Milan: arriva l’ultima offerta, c’è fretta di chiudere il colpo che non è mai stato così vicino..

Calcio mercato Milan, assalto ad Ibra

A riferire le ultime in casa rossonera è Sportmediaset: secondo il portale Boban e Maldini hanno rilanciato rispetto alla prima offerta e sperano di chiudere l’affare entro la fine del 2019. Nuovi contatti direttamente con l’attaccante svedese, che si è preso qualche giorno di tempo per pensare: da Milanello in questo momento filtrano sensazioni positive. C’è tuttavia da fare i conti con il tempo che passa: qualora il ritorno di Zlatan non fosse possibile, allora i dirigenti dovranno comunque guardarsi intorno per trovare un altro rinforzo che possa aumentare il potenziale offensivo della squadra. A Milanello c’è aria pesante dopo la goleada rimediata contro l’Atalanta: il mercato può essere un buon palliativo per risollevare il morale.

