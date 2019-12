Calciomercato Juventus, Perin ad un passo dall’addio: ritorno a Genoa

Calciomercato Juventus, Perin dice addio: ritorna al Genoa

Calciomercato Juventus – Perin | Potrebbe tornare al Genoa l’estremo difensore dei bianconeri, Mattia Perin. L’estremo difensore di Latina è ormai fuori dal progetto Juve, in particolar modo dopo il ritorno in bianconero di Gigi Buffon della scorsa estate. Con l’Europeo alle porte, vorrebbe ritrovare il campo ed è per questo che potrebbe ripartire da Genova. Sarebbe un ritorno a casa per lui, perché è cresciuto nel club rossoblù e ha disputato i migliori anni della sua carriera, che è ancora tutta da scoprire: con i grifoni ha totalizzato 151 presenze e ha vinto una Supercoppa Primavera quando ancora era un ragazzino. Mattia Perin vorrebbe ritrovare la Nazionale o comunque giocarsi qualche piccola chance da qui a giugno, per Euro 2020. Alla Juventus, in due anni, solo nove presenze per lui. L’addio è ormai certo e nell’imminente gennaio potrebbe arrivare l’ufficialità.

Notizie Juventus, Perin tornerà al Genoa: spunta una data sul suo possibile arrivo

Non solo Mandzukic, anche Mattia Perin è in uscita dalla Juventus. Zero presenze, complice anche l’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco, si trova chiuso dal duo composto da Szczesny e Buffon. Stando a quanto rivelato dal Secolo XIX, ci sarebbe anche una data per il suo trasferimento al Genoa. Il 29 mattina potrebbe esserci anche lui alla ripresa degli allenamenti del club rossoblù, perché ormai sarebbe terminata la sua avventura alla Juventus. Ha voglia di rimettersi in gioco, dopo essere stato pure escluso dai convocati dell’ultimo impegno bianconero, in Supercoppa. Perin vuole ripartire, lo farà ancora una volta con la maglia del Genoa.