Calciomercato Juventus, Mandzukic all’Al Duhail: i dettagli

Calciomercato Juventus, Mandzukic

Calciomercato Juventus, Mandzukic | Un video su twitter parla più di mille parole. Mandzukic è sempre più vicino ad approdare in terra d’Oriente, sponda qatariota, alla corte dell’Al Duhail, club con sede a Doha. I rumors delle ultime settimane hanno avuto conferma attraverso un video pubblicato sui social nel quale si vede l’attaccante croato della Juventus parlare, in pantaloncini e maglietta, con alcuni dirigenti del club all’interno di una delle strutture della società vincitrice di sei campionati nazionali. Sono i segnali di un accordo ormai vicino, cui manca solo l’ufficialità. Lo stesso chief football officer della società bianconera, Fabio Paratici, ha confermato l’imminente cessione dell’attaccante che da sei mesi ormai è ai margini della rosa. Poco prima della finale di Supercoppa italiana il dirigente ha usato parole chiare sulla imminente cessione (“E’ stato un grande calciatore per noi”) augurando al calciatore un futuro di felicità in Qatar. Da tempo il croato, 33 anni, vicecampione del mondo, è infatti dato per partente.

Notizie Juventus, i dettagli dell’accordo

Acquistato nel giugno del 2015 per 19 milioni di euro dall’Atletico Madrid Mandzukic dirà addio alla Juventus dopo circa quattro anni e mezzo nel corso dei quali ha segnato 44 reti e vinto quattro scudetti firmando 162 presenze con la maglia bianconera. Le ipotesi dunque di un suo finale di stagione in Premier League o in Bundesliga così come un eventuale passaggio al Milan sono di fatto tramontate definitivamente. Nel club qatariota guidato dal tecnico portoghese Rui Faria, Mandzukic troverà l’ex bianconero Mehdi Benatia, francese naturalizzato marocchino, che proprio un anno fa lasciò il club bianconero per svernare in Qatar. Si parla di un contratto di 18 mesi per il croato ma i dettagli verranno definiti nelle prossime ore. Nella rosa del club figura anche il centrocampista belga di origini brasiliane Edmilson Junior, ex Standard Liegi.