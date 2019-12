Calciomercato Inter, Vidal apre: “Ne parliamo al rientro dalle ferie”

Calciomercato Inter, Vidal apre

Calciomercato Inter Vidal | “Il mio futuro? Se ne occupa il mio agente, ma io sono tranquillo e felice a Barcellona. Quando torneremo vedremo”. Così Arturo Vidal risponde alle voci che lo accostano all’Inter. Il centrocampista del Barcellona è arrivato in Cile per le festività di fine anno. “Ora voglio stare con la mia famiglia. Poi tornerò e prenderemo una decisione”, ha aggiunto l’ex giocatore della Juventus. Quanto al suo ruolo in blaugrana, ha chiarito: “Non sono io quello che prende la decisione di giocare o no, è l’allenatore. Io continuerò a sfruttare tutte le opportunità per continuare a segnare e – ha aggiunto – spero di alzare alla fine della stagione i titoli che ci attendono”.

Mercato Inter, i dettagli della trattativa

Nei giorni scorsi era stato proprio il tecnico del Barcellona a togliere Vidal dal mercato affermando, a margine del match con l’Alaves, che “Vidal è un nostro giocatore, ha segnato un gol e non credo che possa andarsene”. Ma le vie del mercato sono infinite soprattutto perché i dirigenti catalani hanno bisogno di fare cassa e non ha chiuso in maniera definitiva ad un addio al cileno, ma solo sulla base di una cessione a titolo definitivo. L’alternativa è quella di un prestito con obbligo di riscatto. Il Barcellona vuole 25-30 milioni di euro. Servirà uno sforzo da parte di Suning, ma Conte preme per essere accontentato.