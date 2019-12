Calciomercato Inter, Politano attende un segnale da Conte: gradirebbe l’ipotesi Napoli

Calciomercato Inter: Politano può partire, ma attende segnali da Conte: la situazione

Calciomercato Inter – Politano | Sembra giunta già al termine l’avventura di Matteo Politano all’Inter. Il calciatore ex Sassuolo arrivò a Milano nell’estate del 2018, dopo aver visto sfumare il passaggio al Napoli nella sessione di mercato precedente, quando Aurelio De Laurentiis non riuscì a convincere il club di Reggio Emilia alla cessione. Destino azzurro che potrebbe nuovamente incrociarsi con quello di Matteo Politano, perché stando a quel che rivela l’emittente radiofonica ufficiale proprio della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss, quella del Napoli sarebbe una pista gradita dal calciatore.

Ultime Inter, si riaccende l’interesse del Napoli per Politano

Attende segnali dal proprio allenatore, Matteo Politano. Il tecnico Antonio Conte gli ha nuovamente preferito il giovanissimo Sebastiano Esposito e l’ex Sassuolo si sente sempre più escluso dalle gerarchie del tecnico. Aurelio De Laurentiis avrebbe già chiesto informazioni per il giocatore, già seguito ai tempi di Sassuolo. Ora lo stesso calciatore attende segnali dall’Inter, per capire cosa gli riserverà il futuro. Possibile, come già raccontato nei giorni scorsi, che Llorente possa essere inserito nella trattativa tra Inter e Napoli. L’appuntamento sarà al 5 gennaio, quando le due società si incontreranno al San Paolo alla ripresa della sosta natalizia e chissà che non possa essere occasione per allacciare dei rapporti sul mercato.