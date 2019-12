Calciomercato Inter: De Paul in arrivo, su Politano anche l’Atalanta

Calciomercato Inter: De Paul il primo colpo? Come riportato da Tuttosport, fra Vidal che non rompe col Barcellona e Kulusevski trattenuto a fatica dal Parma, nel borsino quotidiano del mercato interista salgono le quotazioni di De Paul. L’argentino sabato ha segnato e ha permesso all’Udinese di passare un bel Natale a più 4 dalla zona retrocessione dicendo probabilmente addio alla piazza.

L’Udinese non è ancora salva e la sua richiesta economica per lasciare partire il proprio asso rimane di 35 milioni, ma il giocatore piace a Conte e il club friulano, seppur rimanendo una bottega molto cara, ora non sa più come trattenerlo.

Bisognerà trattare e trovare il punto d’intesa sulla formula, magari con un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Mentre per Vidal il Barca chiede 20-25 milioni, per questo l’operazione risulta complicata così come quella per Kulusevski: l’Atalanta vuole almeno 40 milioni per cederlo, ma soprattutto l Parma che non vuole liberarlo. A completare il quadro, il rilancio nel Chelsea da titolare di Marcos Alonso per trattenerlo a Londra.

Mercato Inter: le uscire

Intanto in uscita si aspetta la cessione di Gabigol. L’altro giocatore che potrebbe smuovere il mercato è Politano. Il suo agente Davide Lippi sta cercando di piazzarlo altrove. Lo scambio con Llorente del Napoli resta sullo sfondo, aperte le soluzioni Fiorentina e Atalanta.