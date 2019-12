Calciomercato Fiorentina, Iachini è il nuovo tecnico: – UFFICIALE

Calciomercato Fiorentina, è Iachini il dopo Montella

Calciomercato Fiorentina Iachini | E’ Giuseppe Iachini il nuovo allenatore della Fiorentina dopo l’esonero di Vincenzo Montella, deciso a margine della sconfitta con la Roma di sabato scorso. In serata l’annuncio ufficiale anche se, nel tardo pomeriggio, il sito Fiorentina.it aveva rivelato che il 55enne tecnico marchigiano avrebbe firmato un contratto di 18 mesi, fino al 30 giugno 2021, con una penale a carico della società in caso di risoluzione anticipata. Iachini da calciatore ha militato nella squadra viola dal 1989 al 1994. La presentazione è prevista per sabato 28, il nuovo tecnico viola dirigerà invece il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori il prossimo 29 dicembre.

Mercato Fiorentina, i dettagli dell’accordo

Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Iachini, nato ad Ascoli Piceno il 7 maggio 1964, ha vestito, da calciatore, la maglia viola per 127 volte tra il 1989 ed il 1994 e da allenatore ha guidato, tra le altre, Sampdoria, Palermo, Sassuolo ed Udinese”. Come detto l’accordo prevede un ingaggio a salire per la prossima stagione, se la Fiorentina deciderà di non pagare la penale e dunque proseguire con il tecnico ascolano. Nel 2020-2021 lo stipendio di Iachini dovrebbe attestarsi tra gli 800 e i 900 mila euro. Sarà come sempre tutto legato ai risultati. Al momento Commisso chiede a Iachini di salvare la Fiorentina da una clamorosa retrocessione in Serie B. E proprio Commisso ha voluto così commentare la situazione: “Ci tengo a ringraziare Vincenzo Montella per l’impegno e la sua serietà professionale dimostrati qui alla Fiorentina. L’attuale situazione di classifica ci ha imposto un cambio della guida tecnica. Abbiamo scelto Iachini perché è un uomo di spessore, legato a Firenze e alla Fiorentina. Adesso dobbiamo stare uniti e rimetterci sulla giusta strada al più presto tutti insieme”.