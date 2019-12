Calciomercato: Cavani all’Atletico Madrid, accordo per 3 anni

Tweet on Twitter

Calciomercato: quasi fatta per Cavani all’Atletico

Calciomercato Cavani | Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte, ma i principali club europei si stanno già muovendo in anticipo per qualche colpo importante. E’ il caso dell’Atletico Madrid, intenzionato a prendere una punta e rinforzare il reparto offensivo. La squadra di Simeone ha studiato vari profili, ma pare che nelle ultime ore siano arrivate delle notizie importante su un giocatore in particolare.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex attaccante del Napoli Edinson Cavani sarebbe a un passo dall’Atletico Madrid. Il centravanti uruguaiano a fine stagione lascerà il PSG, e avrebbe giù trovato un accordo con i Colchoneros. 3 anni di contratto, e ancora un pezzo di storia da scrivere per il Matador, ancora non sazio dei suoi tantissimi gol in carriera.

Cavani: sfuma il ritorno in Italia

Cavani è certamente tra i migliori attaccanti in circolazione, e sebbene ultimamente abbia trovato meno spazio con il PSG, resta ugualmente un giocatore in grado di infiammare l’animo di tantissimi tifosi. Il pubblico caldo dell’Atletico Madrid lo aspetta, e intanto c’è chi prende male questa notizia. Nelle ultime settimane si era infatti parlato di un clamoroso ritorno in Italia del Matador, con un Napoli molto attivo, ed un Milan sognatore.