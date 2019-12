Calciatore africano dell’anno, sfida a tre Manè, Salah e Mahrez

Calciatore africano dell’anno sfida Manè, Salah Mahrez

Calciatore africano dell’anno Manè Salah Mahrez | La Confederazione del calcio africano (CAF) ha annunciato la sua lista di tre calciatori candidati per il premio Player of the Year 2019, composta dalla star dell’Algeria e del Manchester City Riyad Mahrez e da due calciatori del Liverpool, il senegalese Sadio Mané e l’egiziano Mohamed Salah. Mané e Salah hanno appena dato il loro contributo nella vittoria del Liverpool nella Coppa del Mondo FIFA per Club, e Salah è in lizza per vincere il premio per la terza volta consecutiva. Mahrez è stato il capitano dell’Algeria nella vittoria della Coppa d’Africa svoltasi in Egitto nel 2019 con Mane che ha aiutato il Senegal a raggiungere la finale.

CAF, l’albo d’oro del Trofeo

Il Calciatore africano dell’anno è un premio che viene assegnato dal 1992 dalla Confédération Africaine de Football. Una prima edizione del premio, dal 1970 al 1994, venne istituita dalla rivista sportiva francese France Football. Il premio viene assegnato annualmente al giocatore africano che più si è distinto nella stagione precedente militando in una squadra associata alla FIFA. I calciatori più titolati sono il camerunese Samuel Eto’o e l’ivoriano Yaya Touré, entrambi con 4 affermazioni. Le ultime due edizioni sono state vinte proprio da Salah mentre Mahrez si è aggiudicato il trofeo nel 2016.