Bestemmia in campo, stangata Ninkovic: squalifica di 3 turni

Nikola Ninkovic è stato squalificato per 3 turni dalla Giustizia Sportiva per aver rivolto insulti ai danni di avversari ed arbitri, accompagnandoli con espressioni blasfeme.

Serie B, stangata per il giocatore dell’Ascoli

I fatti risalgono all’ultimo impegno dei marchigiani, la sconfitta per 2-1 sul campo del Pordenone nell’ultimo impegno di Serie B. Al 71′ veniva sostituito l’ex Genoa per far spazio a Chajia, ma poco dopo ha assalito verbalmente l’arbitro ed è stato trascinato via a forza dai compagni. Così è stato squalificato per 3 turni, ricevendo inoltra 2000 euro di multa, con le motivazioni contenute nel comunicato presente sul sito ufficiale della Lega di Serie B: “Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sanzione); per avere, al 25° del secondo tempo, rivolto ingiustificatamente ad un Assistente un epiteto insultante e un’espressione blasfema, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, reiterato la sua condotta offensiva e ingiuriosa mentre veniva allontanato con forza negli spogliatoi“.

