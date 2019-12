Ultime Genoa, manca solo l’ufficialità per l’esonero di Thiago Motta: si va su Lopez o Ballardini

Ultime Genoa – Esonero Thiago Motta | Non è ancora ufficiale, ma stando a quanto rivelano i colleghi di Sky Sport, mancherebbe solo il comunicato del club alla notizia dell’esonero di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha vinto solo due partite su dieci nella sua avventura ai grifoni: la prima vittoria fu proprio all’esordio da allenatore sulla panchina del Genoa, mentre l’altra è in Coppa Italia. In campionato non ha risollevato la posizione di classifica del club rossoblù e ora il patron Preziosi sarebbe pronto a cambiare.

Notizie Genoa, futuro diviso tra Diego Lopez e Ballardini: ore di riflessioni in casa rossoblù

Starebbe ragionando verso due nomi il presidente del Genoa, Enrico Preziosi. La brutta sconfitta contro l’Inter avrebbe convinto il patron dei grifoni a cambiare la guida tecnica sulla panchina: due nomi per sostituire Thiago Motta, ormai verso l’esonero. Si tratta di Diego Lopez e Davide Ballardini. Quest’ultimo sarebbe un’idea nonostante alcune difficoltà nei rapporti, e ci sarebbero stati contatti anche in mattinata. In queste ore incontrerà entrambi, per capire quale sarà la strada più giusta da seguire per risollevare il Genoa da questa disastrosa situazione di classifica.