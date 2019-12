Ultime Genoa, Thiago Motta sarà esonerato: idea Ballardini

Tweet on Twitter

Ultime Genoa: Ballardini potrebbe ritornare sulla panchina genoana

Ultime Genoa Ballardini | Il campionato continua ad andare avanti, e intanto nella giornata di ieri sono andate in scena tre partite. La prima è stata quella tra Udinese e Cagliari, che ha visto i friulani vincere e portarsi a 18 punti, mentre la seconda ha visto il Genoa perdere ancora sotto i colpi di Lukaku. Infine la SPAL, che ha trionfato espugnando Torino grazie al gol di Petagna. Morale della favola? Un Genoa che si ritrova sempre più in basso alla classifica.

Situazione preoccupante, soprattutto per Thiago Motta, tecnico che tanto aveva fatto bene nelle prime gare, e che adesso è il primo sul banco degli imputati. L’esonero è sempre più vicino, anzi pare ci sia la certezza che al ritorno sul campo l’italo-brasiliano non sarà più l’allenatore alla guida del Grifone. Le idee per un nuovo tecnico ci sono già, e sembra che nelle ultime ore sia uscito fuori un nome che la piazza conosce già molto bene: Ballardini. L’allenatore ha già allenato il Genoa tre volte, compreso lo scorso anno. Questa la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport.

Ultimissime Genoa: Ballardini o Diego Lopez?

L’ambiente genoano è in subbuglio, ed è ormai indubbio che ci voglia un cambio di panchina. Thiago Motta lascerà a breve la guida tecnica, e il patron Preziosi sta pensando al sostituto. L’idea Ballardini è suggestivo, ma sembra che il nome in pole sia un altro: Diego Lopez, tecnico che in passato ha allenato anche il Cagliari.