Supercoppa, lo sfogo di Lapo Elkann: “Juve vergogna, complimenti Lazio”

Supercoppa, lo sfogo di Lapo Elkann

Supercoppa Lapo Elkann | “Juve vergognati. Complimenti alla Lazio”. Lapo Elkann ha espresso così, via Twitter, la delusione per la sconfitta della squadra della sua famiglia, la Juventus, nella sfida di Supercoppa contro i biancocelesti di Inzaghi. Post preceduto da un altro sfogo durante la partita: ‘Juve svegliati’. Ad inizio gara, Lapo aveva postato sulla sua pagina il messaggio ‘Forza Juve, ti amo e credo in te’.

Notizie Juventus, il tweet di Lapo

Questo il testo completo del tweet postato dal rampollo di casa Agnelli al termine del match. Ricordiamo che proprio in questi giorni Lapo Elkann è stato coinvolto in un grave incidente. L’incidente è avvenuto una ventina di giorni fa, ma la notizia è filtrata solo il 19 dicembre. Il giovane imprenditore stava rientrando da una visita a Gerusalemme al Muro del Pianto quando, nel tardo pomeriggio ora locale, è rimasto coinvolto in un sinistro, del quale non è chiara la dinamica perché Lapo era svenuto. Ricoverato in gravi condizioni e con diverse fratture all’Assuta Hospital, il nipote di Gianni Agnelli ha subito vari interventi chirurgici. Il fratello del presidente di Fca, nei giorni scorsi ha twettato i suoi complimenti a John Elkann a Carlos Tavares per l’accordo di fusione raggiunto tra il gruppo italo americano e quello francese Psa, dopo la brutta avventura vissuta ora sta affrontando un periodo di convalescenza in un ospedale in Europa