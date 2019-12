Supercoppa Juventus-Lazio: highlights, risultato, sintesi, gol e video

Supercoppa Juventus-Lazio highlights e tabellino

Supercoppa Juventus-Lazio highlights | Finisce 1-3 Juventus-Lazio finale di Supercoppa italiana giocata al King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Biancocelesti in vantaggio al 16′ con Luis Alberto, al 45′ il pareggio di Dybala. Al 73′ il gol decisivo di Lulic, che, solo in area, aggancia un cross millimetrico e trafigge l’incolpevole portiere bianconero nel sette di destra. In pieno recupero Cataldi calcia alla perfezione una punizione, non lascia alcuna possibilità al portiere e sigla l’1-3. La Juventus e la Lazio si sono già incontrate 4 volte per la Supercoppa, riportando 2 vittorie a testa. Leggermente disequilibrato è il numero di reti complessive, con 9 a favore dei bianconeri e solo 5 a favore del club di Inzaghi. La Juventus mirava a rendere quest’ultimo decennio ancor più memorabile con il 17° trofeo della seria, ma la Lazio gli ha rovinato la festa. Negli ultimi 2 anni proprio la Lazio è stata l’unica avversaria italiana in grado di battere la Juventus in casa e fuori, e rappresenta ormai la più giusta e temibile rivale.

GUARDA QUI LA SINTESI COMPLETA DEL MATCH