Supercoppa, Anna Falchi mantiene la promessa: sexy show per la vittoria

Supercoppa, Anna Falchi mantiene la promessa

Supercoppa Anna Falchi | “La mia foto dopo la vittoria della mia Lazio? Ormai regalo queste cose ai miei tifosi, questa qui però è piaciuta anche ai non laziali, con grande sportività. L’ho fatta io con l’autoscatto, impostando il timer. Il mio fidanzato? Era al mio fianco quando l’ho fatta, lui è juventino…”. Dopo il suo scatto post Lazio-Juventus di Campionato, che ha fatto impazzire i social, la showgirl e tifosa laziale Anna Falchi aveva fatto una promessa in diretta radiofonica al programma “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1. “Ho scattato la foto il giorno prima, me l’ero già preparata, di riserva, non si sa mai. Ne ho tutta una serie già pronta perché me le richiedono sempre… Intanto aspetto la partita del 22 dicembre, la finale di Supercoppa contro la Juventus. In quel caso spero di poter fare la…Superpoppa”

Il post Instagram della show girl

E puntualissimo al termine del match vinto dalla Lazio sulla Juventus a Riad è arrivato il post promesso. “Non so come mai… ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia Lazio. Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più Lulic71 ma Lulic73 , eroe del 22 dicembre (il mio numero fortunato). Grazie e sempre Forza Lazio!”. La foto come quella di 15 giorni fa è in bianco e nero. Lo sfottò è sottile ma servito.