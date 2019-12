Sassuolo-Napoli streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN?

Sassuolo Napoli Streaming | Un Napoli non in grandissima forma si prepara ad affrontare il Sassuolo di De Zerbi, sempre pronto a stupire grazie alle sue splendide idee. Ancelotti vuole però la svolta, sperando in un riscatto da parte di determinati calciatori. Si prospetta un match molto aperto ed intenso. La sfida andrà in scena domenica 22 dicembre alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa dai canali Sky Sport…GUARDA QUI I LINK PER VEDERE LA PARTITA IN STREAMING