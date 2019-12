Sassuolo-Napoli, Gattuso a Sky Sport: “Dobbiamo ancora guarire”

Sassuolo-Napoli, Gattuso a Sky Sport

Sassuolo-Napoli Gattuso | Al termine del match del Mapei Stadium, vinto dai partenopei per 1-2, il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Napoli, le parole del tecnico

Squadra malata “Noi ancora dobbiamo guarire, siamo malati, lo sappiamo non vincevamo da due mesi ma la strada è lunga. Dobbiamo migliorare tanto, e lo possiamo fare solo con il lavoro”

Equilibrio “Questa squadra non ha problemi di qualità ma di equilibrio. Dobbiamo divertirci come loro hanno fatto negli ultimi anni. Vogliamo lavorare in questo modo e con quel fine. Al momento dobbiamo solo dare continuità al lavoro iniziato dieci giorni fa”

Fabian Ruiz “Fabian Ruiz non è un vertice basso e serve una squadra che lo supporta. Noi dobbiamo lavorare in 20-30 metri, lavorare di reparto. Dobbiamo dare equilibrio perché in tantissimo tempo non lo ha avuto”

Lavoro “Dobbiamo lavorare bene e di catene ma nel primo tempo siamo stati troppo statici. Ci manca un giocatore nel vertice basso per dare equilibrio. Io voglio parlare nell’anima dei miei giocatori a qualcuno può dare fastidio. Se stai 24 ore al giorno sul pezzo sulle palle gli puoi stare, ma chi se ne frega. Io sono cosi”

Il momento “I giocatori di questa squadra per anni hanno scritto pagine importanti e in questo momento vivono qualcosa che non hanno mai vissuto. Bisogna aiutarli e fargli capire cosa dobbiamo proporre. Dobbiamo lavorare sulla gambe”

Barcellona “Barcellona è febbraio ora pensiamo alla Lazio e all’Inter e a tutte le squadre che dobbiamo affrontare prima di loro ma c’è tempo”