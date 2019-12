Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso e De Zerbi

Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali

Sassuolo-Napoli formazioni ufficiali | Il Napoli, che si trova nella prima meta’ della classifica di Serie A, affronta il Sassuolo di De Zerbi stasera alle ore 20,45. Quella di oggi sarà una partita molto accesa, con le due squadre che si sono recentemente alternate in una lunga serie di sconfitte e vittorie. Il club di Gattuso si trova attualmente in ottava posizione con 21 punti, e finora ha portato a casa 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. La squadra di De Zerbi invece arriva da una sconfitta contro il Torino 2-1 e vanta una situazione di poco peggiore. I neroverdi sono undicesimi in classifica, e hanno ottenuto 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. La storia degli incontri in Serie A delle due squadre vede il Napoli condurre con 6 vittorie, contro un solo successo del Sassuolo e 5 pareggi. L’ultimo match tra le due società si è concluso in un pareggio 1-1, ma ciò non deve trarre in inganno. A rappresentare il disequilibrio tra i due club ci pensa il numero complessivo di reti, 20 per il Napoli e solo la meta’ per il Sassuolo.

Le scelte di Gattuso e De Zerbi

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traore, Boga; Caputo​. Allenatore: De Zerbi

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne​. Allenatore: Gattuso