Rissa Pioli-Gasperini: Atalanta-Milan è già cominciata!

Fischio d’inizio alle ore 12:30: Atalanta–Milan è da sempre sfida infuocata ma mai fino ad ora gli allenatori erano venuti alle mani, come successo con Pioli e Gasperini.

Scontro Pioli-Gasperini, il racconto

L’ultima volta non è andata a finire benissimo, magari questa volta faranno pace. Era il 30 settembre 2018, l’Atalanta veniva battuta dalla Fiorentina per un rigore di Veretout, procurato da Chiesa attraverso modalità che divennero materiale per moviolisti. Pioli si avvicinò per salutare il collega a fine partita, ricevendo delle urla in cambio: le immagini riprendono Gasperini puntare il dito verso l’avversario andandogli contro, i presenti raccontano che c’è stato bisogno di separarli dopo il primo spintone. Dopo mesi si ritrovarono di fronte (febbraio 2019), ma stavolta il confronto, per quanto acceso, fu solo verbale. “Concedere quel rigore fu la peggiore decisione della storia del VAR, quell’episodio fu una farsa, difendere Chiesa significa offendere l’avversario“, affermò Gasp, cui arrivò la risposta del collega in diretta: “Veramente ha detto così? Lo invito ad andare oltre, ma nel caso, almeno a riguardare le immagini, Chiesa è inciampato, pensi ai suoi calciatori“. Oggi s’incontrano di nuovo ed è attesa la stretta di mano, d’altronde a Natala si è tutti più buoni.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

Atalanta (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 6 Palomino; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez, 88 Pasalic; 72 Ilicic.

Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 4 Bennacer, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Piatek, 10 Calhanoglu.