Probabili formazioni 17 Giornata di Serie A: ancora out Lozano

Probabili formazioni 17 giornata | Queste le probabili formazioni della diciassettesima giornata di Serie A 2019-20. Nella settimana dei sorteggi per le Coppe europee, l’ultima prima delle vacanze di Natale ci si tuffa in un’altro importante turno di Serie A. Si è partiti mercoledì 18 con l’anticipo Sampdoria-Juventus, condito dal fantastico gol di Cristiano Ronaldo. Venerdì 20 con il match del Franchi Fiorentina-Roma si è arrivati all’esonero di Montella, mentre la sconfitta contro l’Inter he determinato l’addio di Thaigo Motta. Vittoria importante per la SPAL che ha sbancato lo stadio Grande Torino, così come altrettanto fondamentali sono stati i 3 punti conquistati dall’Udinese ai danni del Cagliari. Si chiude oggi con Atalanta-Milan, Lecce-Bologna e Parma-Brescia. Si chiude prima di rivederci il 5 gennaio 2020 con Sassuolo-Napoli. Il match Lazio-Verona verrà recuperato il 5 febbraio.

Tutte le scelte dei tecnici per la 17° Giornata di Serie A

Leggi qui le probabili formazioni di Atalanta-Milan

Lecce-Bologna

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakov; Falco, La Mantia. Allenatore: Liverani.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Parma-Brescia

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Balotelli. Allenatore: Corini.

Sassuolo-Napoli

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, G.Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; D.Berardi, Traore, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.