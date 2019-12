Parma-Brescia, le parole di Sepe e Viviani nel pre-partita

Parma-Brescia – Sepe e Viviani | Hanno parlato ai microfoni di Sky Sport, prima della partita, i protagonisti del match. Ecco le loro parole.

Sepe prima di Brescia-Parma

“Il nostro obiettivo resta la salvezza, pensiamo prima a questo. Sappiamo che abbiamo giocatori forti, siamo un’ottima squadra e stiamo facendo un ottimo campionato”

Viviani prima di Brescia-Parma

“Arrivare a giocare in Serie A era un grande obiettivo per me, oggi abbiamo davanti una partita complicata, che dobbiamo affrontare al meglio per chiudere bene questo 2019”

