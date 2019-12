Parma-Brescia: risultato, sintesi, gol, video e highlights

Parma–Brescia: il risultato e la sintesi della partita. Dopo 15 minuti la prima occasione è per il Parma che chiama Joronen all’uscita alta per sventare la minaccia. La squadra di Corini, tuttavia, è pericolosa e tiene bene il campo provando in ripartenza a colpire. Al 21′ è Gervinho ad andare vicinissimo alla rete ma Joronen è attento e si supera sulla conclusione dal limite dell’ivoriano. Il Parma è pericolosissimo anche con Gagliolo ma il Brescia si salva e riparte in contropiede. La squadra ospite sfiora il vantaggio al 29′ con Donnarumma che approfitta di un’indecisione di Sepe e lo salta ma a porta vuota spara incredibilmente a lato. Poco dopo è lo stesso Donnarumma a provare il destro da lontano ma l’attaccante campano non trova la porta.

Nella ripresa insiste il Parma ma il Brescia resta pericoloso e mette dentro anche Mario Balotelli al posto di Donnarumma. Gli ospiti prendono campo e sfiorano il gol al 65′ con Spalek che tutto solo in area non centra lo specchio della porta. Al 71′ in gol va Mario Balotelli che trova la deviazione vincente dopo il tiro di Torregrossa. I crociati provano a reagire dopo esser andati sotto ma il Brescia si difende con le unghie ma alla fine la squadra di casa trova il pareggio nel recupero con Grassi.