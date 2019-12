Parma-Brescia: highlights, risultato, sintesi, gol e video

Parma–Brescia: il risultato e la sintesi della partita. Dopo 15 minuti la prima occasione è per il Parma che chiama Joronen all’uscita alta per sventare la minaccia. La squadra di Corini, tuttavia, è pericolosa e tiene bene il campo provando in ripartenza a colpire. Al 21′ è Gervinho ad andare vicinissimo alla rete ma Joronen è attento e si supera sulla conclusione dal limite dell’ivoriano. Il Parma è pericolosissimo anche con Gagliolo ma il Brescia si salva e riparte in contropiede. La squadra ospite sfiora il vantaggio al 29′ con Donnarumma che approfitta di un’indecisione di Sepe e lo salta ma a porta vuota spara incredibilmente a lato. Poco dopo è lo stesso Donnarumma a provare il destro da lontano ma l’attaccante campano non trova la porta.