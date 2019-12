Oroscopo di oggi 22 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre 2019: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Per te questo è un periodo dove risolleverai tutto, nel lavoro e nei sentimenti. Questo fine dicembre sarà importante per te. Venere è tornata ad essere favorevole nei tuoi riguardi, ci saranno forti miglioramenti nell’amore.

Toro. Sei agitato, dovresti mettere da parte le tensioni. Oggi è una giornata dove vivrai prevalentemente di pigrizia ed è forse la scelta migliore quella di restare a casa e riposarti. Evita i diverbi, in particolar modo con Leone, Acquario e Toro.

Gemelli. Non porti limiti, sarà una settimana importante per il lavoro e non solo. Arriveranno buone notizie per te, stelle molto disponibili per quanto riguarda l’amore.

Cancro. Inizia un periodo positivo per te, Saturno sarà in opposizione ma dovrai trarne vantaggi: ci saranno grandi fatiche e tante responsabilità. Saranno inoltre giorni indimenticabili per tutto quel che concerne l’amore.

Leone. E’ arrivato quel periodo pesante che abbiamo anticipato nelle settimane scorse. Non farti spaventare da tutto ciò perché in questo momento, la fortuna potrebbe comunque essere alle porte.

Vergine. Quest’oggi la luna sarà favorevole e il tuo umore comincerà ad essere positivo. Cerca di sfruttare ogni momento di divertimento, stai accanto alle persone che ami.

Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2019: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle lasciano intendere che oggi, per te, non sarà proprio una passeggiata. Cerca di stare lontano dallo shopping, ti troveresti con le tasche vuote in poco tempo. Meno tensione nei sentimenti, è la serata giusta per mettere in chiaro le cose al proprio partner.

Scorpione. Sfrutta il momento, per te potrebbero arrivare dei veri e propri colpi di fortuna. Gioca ovviamente per puro divertimento e non d’azzardo. Aumento della passione in serata, sia per le coppie che nei rapporti occasionali.

Sagittario. La tua passione per i viaggi e la tua voglia di conoscere, ti farà fare nuove conoscenze. Fai nuove amicizie, sarà facile per te anche negli approcci amorosi. A Gennaio spinge la passione, sarà difficile restare soli.

Capricorno. Desideri rimettere in gioco la tua vita, sia nei sentimenti che nel lavoro. In amore sei favorito, nel lavoro potresti cercare successo anche cambiando i tuoi progetti. Per chi è solo, sarà una notte particolare.

Acquario. La giornata è stancante, ma tutto ciò non inciderà sui tuoi risultati lavorativi. Tieni duro e non innervosirti, perché in questi casi si potrebbe rischiare di ‘esplodere’. Stai cercando di recuperare denaro e risollevare un momento difficile, sii prudente.

Pesci. La miglior giornata per cogliere le cose attraverso l’istinto. Successi all’orizzonte per te. Amore favorevole, la serata aiuterà anche le persone sole in cerca di rapporti passionali.