Notizie Torino, l’esonero di Mazzarri adesso è possibile

Walter Mazzarri è incorso nell’ennesima sconfitta di questa stagione fin qui deludente del Torino: secondo Tuttosport può arrivare l’addio.

Ultime Toro, Mazzarri sarà esonerato?

In uno stadio Filadelfia vuoto all’inverosimile, popolato più dai poliziotti che dai tifosi dopo gli episodi contro l’Inter, è andato in scena l’ennesimo spettacolo nefasto per i tifosi granata, che hanno visto la propria squadra affondare sotto i colpi della SPAL. Curve semi-deserte, ma quelli che c’erano non facevano che invocare l’addio di Cairo e Mazzarri. E se per quanto riguarda il primo stiamo parlando di uno scenario impossibile, per quanto riguarda il secondo, stando a quanto riportato dal quotidiano cittadino, adesso è un’ipotesi possibile, con un esonero ormai invocato da più parti e che, visti i tempi, ora potrebbe arrivare. Il ritorno della sosta natalizia nel calendario di Serie A permette infatti un ulteriore momento di riflessione in qui club dove le cose non vanno per il verso giusto: gli esoneri di Montella e Thiago Motta sono emblematici sotto questo punto di vista.

Torino, i nomi per sostituire Walter

Il nome più caldo in questo momento è quello di Cesare Prandelli, a sua volta vagliato da Pradé proprio per un ritorno alla Fiorentina. Le altre candidature sono quelle di Davide Nicola, reduce dall’esperienza con l’Udinese, e Davide Ballardini, la cui ultima squadra allenata è stata il Genoa.