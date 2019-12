Notizie Milan, Pioli dopo l’Atalanta a DAZN

Ultime Milan | Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta:

Pioli dopo l’Atalanta

“Abbiamo sbagliato la partita contro l’avversario peggiore che ci poteva capitare, non possiamo essere questi. Nelle altre gare abbiamo dimostrato un livello di gioco diverso. Le responsabilità sono nostre, c’è anche l’Atalanta che era in giornata, ma molto del demerito va alla mia squadra. Dobbiamo lavorare ora.

Nella seconda parte del primo tempo abbiamo provato ad uscire ma nei primi 20 minuti abbiamo fatto male. In queste partita complicate quando sbagli l’approccio diventa difficile rimediare. Loro non sono secondi a nessuno per qualità, bisogna pensare a lavorare meglio. La prestazione è stata gravemente insufficiente. Quando hai una squadra molto giovane, stare dentro la partita è complicato per un calciatore giovane. Chiaramente mi aspettavo una reazione invece l’inizio del secondo tempo è stato peggiore. Non siamo riusciti a reagire e lo abbiamo fatto con poca lucidità. Si poteva essere più lucidi tatticamente. La società sa le valutazioni che ho fatto, conosco pregi e difetti, vedremo cosa succederà durante il mercato. Non bisogna guardare solo alla gara di oggi, noi non siamo quelli di oggi. Oggi sembrava la prima gara. Bisogna mettere in campo atteggiamenti diversi. Riscaldamento Gabbia? Dopo un inizio così avrei potuto cambiare, ma facciamo scaldare tutti ogni domenica”.