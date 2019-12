Notizie Atalanta, Gasperini dopo il Milan a DAZN

Ultime Atalanta | Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a DAZN dopo il successo contro il Milan:

Gasperini dopo il Milan

“Saltelli? Non posso rifiutare le richieste dei tifosi, chiudiamo un 2019 fantastico con una prova che è un coronamento di questa stagione. Aspettiamo tutti le feste di Natale ma poi abbiamo altri bell’impegni.

Malinowski? Lo vedo anche da centrocampista, è un calciatore di indubbio valore. L’impatto con la Serie A non è facile, gli avversari ti danno poco spazio. Lui ha sempre fatto delle prestazioni importanti e ha fatto vedere le sue qualità. E’ anche intelligente e può giocare in più ruoli. Ad oggi ha giocato quasi sempre, non dall’inizio, ma è tra i 14-15 che ci sta trascinando, sono tutti molto affidabili.

Non giochiamo sempre così ma spesso, oggi siamo partiti forte subito e dall’inizio. La sconfitta di Bologna bruciava parecchio, nelle scorse settimane abbiamo avuto qualche problema anche fisico. Questi ragazzi sono fantastici. Tanti dei miei calciatori potrebbero essere da top club europeo e da big.

Obiettivo? Non ne abbiamo, volevamo andare avanti in Champions League, noi ora vogliamo arrivare in Europa, se fosse di nuovo Champions sarebbe il massimo ma credo sia difficile, siamo in un gruppetto di squadre che se la giocherà.

Kulusevski? E’ dell’Atalanta e sta facendo cose straordinarie. E’ cresciuto qua ma si è sempre allenato con noi, ha dote straordinarie. Bisogna chiedere a Percassi. Nel suo ruolo avevamo tanti calciatori, lui aveva bisogno di giocare. Era giovane e doveva crescere in campo”.