Liverani dopo Lecce-Bologna: “La sosta ci farà rifiatare. Mercato? Arriveranno dei giocatori”

Lecce-Bologna | Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa, nel post-partita di Lecce-Bologna. Ecco le sue parole.

“Sarà vitale fermarci ora, la pausa cade in un periodo ideale. Stiamo facendo un po’ di fatica in Serie A, anche oggi abbiamo fatto molta difficoltà, concedendo tanti errori. E una mia squadra non può permetterselo. La mia lettura è che fino a quando eravamo in zona rossa di classifica, la squadra aveva dei buoni approcci. Ci siamo un po’ rilassati, questa settimana sarà fondamentale staccare per poi ripartire. Vorrei ritrovare la personalità che ha contraddistinto la mia squadra, soffriamo tanto ora. Letterina a babbo Natale? Integrità fisica della squadra e la serenità. Mercato? Abbiamo già parlato con la società di cosa va fatto e di tutte le difficoltà che abbiamo. Il rapporto tra me, Meluso e la proprietà è buonissimo, ci diciamo tutto. Arriveranno 4-5 giocatori”.