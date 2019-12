Lecce-Bologna: streaming e diretta, ecco dove vederla – VIDEO

Lecce-Bologna streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN?

Lecce Bologna Streaming | Il Lecce sta dimostrando grande voglia di Serie A in questo inizio di stagione, e sta riuscendo ad ottenere ottimi risultati anche contro squadre più attrezzate. La squadra di Liverani ospita il Bologna in questa 17esima giornata, e non vuole sbagliare davanti ai propri tifosi al Via del Mare. La squadra rossoblù vuole fare bene, ed ottenere importanti punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Si prospetta un match molto aperto ed intenso. La sfida andrà in scena domenica 22 dicembre alle ore 15.00. La gara sarà trasmessa dai canali Sky Sport.

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi – commento Renato Zaccarelli

Bordocampo ed interviste: Francesco Modugno

Qui tutti i link per vederla