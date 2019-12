Lecce-Bologna: risultato, sintesi, gol e highlights

Lecce–Bologna: il risultato della gara. Il Lecce parte bene e mette sotto il Bologna. Kouma Babacar al minuto 11 trova anche la rete del vantaggio, con un gol straordinario: un siluro micidiale trovato con il destro e ad incrociare, da posizione lontanissima, che viene però vanificata dal guardalinee. L’assistente dell’arbitro comunica che la posizione è irregolare, decisione poi confermata dal ‘check’ del VAR. Il Bologna però subito dopo alza i ritmi e comincia un vero e proprio assedio verso la porta di Gabriel. I felsinei trovano la rete del vantaggio poco prima della chiusura della prima frazione di gioco: Orsolini la mette dentro a pochi passi dalla linea di porta. Vantaggio Bologna al 45′.

Nella ripresa continua ad attaccare il Bologna, che allarga il vantaggio: al minuto 56 riparte in contropiede la formazione di Mihajlovic e concretizza una buonissima occasione da rete. Palacio serve Sansone che trova il colpo di reni di Gabriel, estremo difensore che però non può niente quando il pallone arriva a Soriano che, tutto solo, la mette dentro. Il gol straordinario, arriverà più tardi quando al minuto 66 Orsolini realizzerà la sua doppietta personale. Giocata a superare Calderoni e poi pallone calciato verso la porta e nell’angolo alto, più lontano. Finale rovente al Via del Mare, il Lecce rischia di beffare il Bologna: prima Babacar, poi Farias, riaccendono le speranze dei giallorossi. Rimonta che non arriverà nel finale e il Bologna che ottiene tre punti pesantissimi, ma sofferti.

