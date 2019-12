Juventus-Lazio, Sarri a fine match: “La sconfitta non lascerà strascichi”

Juventus-Lazio, Sarri a Rai Sport

Juventus-Lazio Sarri| Al termine del match di Riad vinto dai biancocelesti per 3-1, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato24.com.

De Sciglio “De Sciglio ha giocato tutta la vita a destra ma non avendo destro naturale ho scelto di mettere lui. Era in un momento di condizione fisica buona. Non aveva giocato mercoledì”

Tridente “Il tridente ha fatto la partita che doveva fare ma forse siamo un po cotti a livello di energie. La squadra era stanca e aveva bisogno di forze fresche”

Strascichi “Io per quanto riguarda noi ci dispiace aver perso un trofeo non vedo come questo risultato possa incidere sui prossimi cinque mesi. Alla Lazio sicuramente concede un volano di fiducia”

Scelte tecniche “Allenamento di ieri mi ha portato su una strada diversa rispetto alle scelte che pensavo di fare. Avevo sensazioni di brillantezza ma che forse non erano cosi reali. Questo ci ha indotto a cambiare solo tre quattro giocatori rispetto a mercoledì”

Amarezza “La sconfitta è arrivata quando eravamo con un centrocampista in più quindi non si può attribuire al tridente. Certo c’è amarezza ma come sempre in questi casi non bisogna piangersi addosso e guardare avanti”

Lazio bestia nera “La Lazio non è una bestia nera i miei giocatori non si fanno condizionare da due partite e io per conto mio l’ho sempre sconfitta. Loro adesso hanno una condizione psico fisica esaltante bisogna vedere se tra quattro mesi sarà ancora cosi. Abbiamo perso non per stanchezza ma per mancanza di brillantezza”