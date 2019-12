Juventus-Lazio, parla Inzaghi: “Lavoriamo per serate come questa”

Juventus-Lazio, Inzaghi a Rai Sport

Juventus-Lazio Inzaghi| Al termine del match di Riad vinto dai biancocelesti per 3-1, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di RAI Sport. Queste le sue parole secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Lazio, le parole del tecnico

Vittoria del gruppo “Abbiamo fatto qualcosa di magico, in due settimane e mezzo battere due volte la Juve è qualcosa di incredibile. Stasera credo sia una vittoria meritata da parte di un gruppo forte che ha sempre creduto in quello che si faceva. E si merita tutto questo”

Fiducia nelle riserve “Io ho grandissima fiducia in Cataldi, Parolo e Caicedo li ho inseriti dopo ma possono giocare tutti dall’inizio. Luis Alberto aveva fatto uno sforzo per esserci ed era ammonito, Lucas Leiva era stanca. Eravamo padroni del campo, avevo paura di qualche ripartenza della Juve e ho cambiato. Onore a questi ragazzi”

Serata magica “Noi dobbiamo lavorare per goderci serate cosi, è il frutto di questi ragazzi e che continuano a crederci. Vittoria dedicata alla mia famiglia e in questi tre anni e mezzi non ho mai avuto grandi problemi e in certi momenti che c’era il gioco ma non venivano i risultati so chi ci è stato e chi no”