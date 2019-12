D’Aversa dopo Parma-Brescia: “Bravi i ragazzi oggi. Kulusevski? Per me deve rimanere”

Parma-Brescia | Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Parma-Brescia. Ecco le sue parole.

Le parole di D’Aversa, nel post-partita di Parma-Brescia

“Nel secondo tempo siamo calati un po’, ma devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi a riprenderla, ci hanno creduto alla fine. Chiudiamo l’anno senza vittoria, ma per come si era messa, devo solo fare i complimenti ai miei. Il Brescia è una squadra importante, al contrario di quanto anno detto nella giornata di ieri, le partite si giocano in campo. I nostri ragazzi stanno facendo di più di quello che è nelle loro possibilità, dobbiamo solo essere più convinti e ambiziosi. Kulusevski? La società sa quanto è importante per noi. Va dato atto al fatto che abbiamo fatto crescere così tanto il ragazzo, e vogliamo dare continuità. Per me deve rimanere, non ci giriamo troppo intorno al discorso”.