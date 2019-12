Caso Balotelli, c’è un indagato a Verona per i buu razzisti

Nuovi sviluppi nel caso Balotelli: mentre la pena al Verona è stata sospesa, un uomo è stato individuato tra i responsabili.

Buu a Balotelli, c’è un possibile colpevole

Si tratta comunque di un primo passo nella lotta al razzismo. Anche se, giova ricordare già da questo momento, che sembra paradossale come soltanto un uomo sia stato colpito dalle indagini. Si tratta di una persona che vive ad Agrigento, iscritto al registro degli indagati per gli ululati razzisti a Mario Balotelli nel corso dello scorso Verona-Brescia, quando il calciatore decise di interrompere il gioco calciando il pallone nella curva. L’uomo, come riferito dal quotidiano l’Arena, é l’unica persona individuata dalla Digos della Questura dopo l’analisi dei video girati allo stadio. In particolare, sarebbe stato incastrato da un controllo delle immagini incrociato con alcuni file audio, che avrebbero permesso di risalire proprio alla sua voce ed al suo volto. L’uomon non sarebbe appartentente a nessun gruppo ultras, ma sembra fosse in visita a degli amici in quei giorni, avendo vissuto nel capoluogo veneto per molto tempo.

La giustizia (negata) a Mario Balotelli

Gli ululalti a Mario Balotelli avevano portato alla chiusura per una partita dell’intero Settore Poltrone Est del Bentegodi, sanzione poi sospesa aspettando un supplemento d’indagine. In seguito la Corte sportiva d’Appello Nazionale della Federcalcio ha accolto parzialmente il ricorso dell’Hellas Verona, disponendo la chiusura soltanto del settore 8 con la sospensione condizionale della sanzione per un anno.

