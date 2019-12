Calciomercato Roma, Pellegrini il più richiesto: la strategia giallorossa

Calciomercato Roma: il piano giallorosso per blindare Pellegrini

Calcio Mercato Roma Pellegrini | La Roma sta attraversando un momento di stagione davvero molto positivo, e la vittoria a Firenze per 4-1 è stata ancora una volta la prova di una squadra viva, che sta bene, e che soprattutto può contare sulle proprie certezze. Una di queste è sicuramente Lorenzo Pellegrini, autore di una stagione fin qui straordinaria. Qualità, talento e soprattutto una autorità in mezzo al campo fuori dal comune.

Il centrocampista giallorosso è il fulcro della squadra di Fonseca, e non è un caso che da quando è tornato in mezzo al campo (dopo un piccolo infortunio), la Roma abbia totalizzato ben 13 punti su 15 disponibili. Pellegrini è uno dei giocatori più forti e richiesti sul mercato, e la squadra capitolina sa bene di dover correre ai ripari. La clausola da 30 milioni di euro spaventa tantissimo, e la strategia è chiara: accelerare per il rinnovo già a breve, e togliere la clausola. Questo quanto riportato in mattinata dal Messaggero.

News Roma: occhio all’assalto italiano per Pellegrini

Pellegrini è senza dubbio il giocatore più in forma della Roma, ed è ovvio che da qui a breve possano arrivare offerte concrete da parte di qualche pretendente. Tra queste ci sono Juve e Inter, che hanno già pianificato i primi passi. Questa la situazione.