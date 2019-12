Calciomercato Napoli, Torreira affare in salita: Arteta lo blinda

Calciomercato Napoli: Arteta blocca la possibile cessione di Torreira

Calcio Mercato Napoli Torreira | Il Napoli ha assoluto bisogno di un centrocampista, soprattutto dopo la deludente prima parte di stagione. Gli azzurri hanno a disposizione un solo giocatore di rottura in mezzo al campo, ovvero Allan. Sul taccuino di Giuntoli tanti nomi, ed uno in particolare: Lucas Torreira, ex giocatore della Sampdoria. L’uruguaiano rappresenterebbe un’ottima scelta per Gattuso, ma l’affare sembrerebbe essere decisamente in salita.

I motivi sono tanti, ma uno preoccupa non poco il Napoli: le intenzioni del neo tecnico Mikel Arteta. L’allenatore spagnolo vuole puntare molto su Torreira, e al momento non sembra intenzionato a farlo partire a gennaio. Ecco che l’affare si complica non poco per gli azzurri, ora costretti a virare su altri obiettivi. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

News Napoli: le alternative a Torreira

E’ sempre più difficile il ritorno di Torreira in Italia, specie visti i problemi riguardanti la trattativa con l’Arsenal (chiusura anche al prestito). Ecco che il Napoli si guarderà intorno, e punterà su altri profili. I più interessanti sicuramente Lobotka e Soumarè. Il primo in forza al Celta Vigo sarebbe l’opzione più papabile, mentre il giocatore del Lille è una pista più difficile, soprattutto vista la concorrenza di Tottenham e Manchester United.