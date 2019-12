Calciomercato Milan, Paquetà finisce nel mirino del Psg: i dettagli

Calciomercato Milan, Paquetà è un obiettivo del Psg: addio dopo soli 12 mesi?

Calciomercato Milan – Paquetà | Non è sicuramente tra i le primissime scelte di Stefano Pioli, il centrocampista brasiliano, Lucas Paquetà. Il calciatore del Milan potrebbe per questo, chiudere anzitempo la sua avventura in rossonero. Esperienza che potrebbe essere terminata dopo un solo anno, perché il Milan lo acquistò proprio nella sessione invernale del calciomercato di gennaio 2019. Stando a quanto rivelano i colleghi di Sky Sport, ci sarebbe il Paris Saint-Germain sul calciatore rossonero. Ancora lo zampino di Leonardo sul giocatore brasiliano, finito ormai ai margini delle scelte di Pioli. Aveva già affrontato difficoltà con Giampaolo, poi confermate con l’arrivo del nuovo tecnico.

Notizie Milan, ancora Leonardo su Paquetà: il ds del Psg pronto all’assalto

Il direttore sportivo ex Milan ed attuale del Paris Saint-Germain, sarebbe nuovamente sulle tracce di Lucas Paquetà. Lo prelevò dal Flamengo esattamente un anno fa, quando ancora indossava le vesti di direttore sportivo dei rossoneri. Un pupillo a quanto pare perché, anche con il club transalpino, sarebbe finito sulle tracce del centrocampista classe ’97. Servirono 35 milioni per acquistarlo un anno fa e il Milan non avrebbe intenzione di cederlo per cifre inferiori, nonostante lo scarso rendimento attuale. Sarà questa la base economica su cui partirà l’eventuale trattativa tra i due club.