Calciomercato Milan, Haaland e la clausola: affare complicato, c’è un ostacolo

Calciomercato Milan: Haaland costa troppo, il motivo

Calcio Mercato Milan Haaland | E’ tempo di rinforzi in casa Milan, attualmente in un periodo positivo in quanto prestazioni, ma ancora imperfetto con i risultati. I rossoneri sono ancora lontani dalla zona Europa, e a gennaio vorrebbero prendere un attaccante per aumentare la propria potenza di fuoco. I nomi sul taccuino di Boban e Maldini sono tanti, ma uno in particolare pare abbia suscitato l’attenzione di tutti: Haaland, giovane talento del Salisburgo.

Il gigante norvegese ha già scritto la storia in Champions League, ed è considerato come uno dei profili più brillanti e di prospettiva in Europa. Prezzo dell’affare? La sua clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro. Una cifra per nulla alta se si pensa all’età di Haaland, ma comunque difficile da sostenere per il Milan. Il Diavolo è infatti ancora sotto osservazione dal Fair Play Finanziario, e di fatto non potrà muoversi troppo a gennaio. Questa la notizia riportata da Sky.

News Milan: per Haaland concorrenza italiana

Il futuro di Haaland è ancora molto incerto, e intanto tutte le pretendenti cominciano a muovere i primi passi. Oltre al Milan c’è anche un’altra italiana interessata: il Napoli, intenzionata a rivoluzione il reparto offensivo con un colpo per il futuro. Occhio agli azzurri, che possa partire un derby di mercato italiano?