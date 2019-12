Calciomercato Juventus, Paredes a gennaio: Sarri dice si

Calciomercato Juventus: Sarri positivo sull’arrivo di Paredes a gennaio

Calcio Mercato Juventus Paredes | La Juventus continua a proseguire spedita il suo cammino in campionato, ma sempre tenendo l’occhio vigile al mercato. Il ds bianconero Paratici sta già studiando qualche possibile colpo per gennaio, e nel mirino ci sarebbe soprattutto qualche centrocampista. Tra questi Leandro Paredes, argentino del PSG che a Parigi si sta comportando piuttosto bene. L’ex Roma potrebbe essere un obiettivo più che concreto per la Vecchia Signora, che intanto studiano la formula per l’arrivo.

Senza ombra di dubbio la Juventus ci proverà in questa sessione invernale, anche perchè nelle ultime ore è arrivata una notizia piuttosto importante: stando a quanto riportato da Sportitalia, pare che anche il tecnico Maurizio Sarri abbia detto si all’affare. Paredes è un profilo che piace a tutti, partirà l’assalto.

Juventus-Paredes: la formula

Paredes è un obiettivo concreto per la Juventus, la quale vorrebbe un nuovo innesto a centrocampo. I giocatori attuali in rosa non convincono ancora appieno, vedi Emre Can, il quale sta avendo qualche chance, senza però incidere mai quanto dovrebbe. Occhio proprio al tedesco, il quale piace proprio al PSG. Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato di un possibile scambio, ecco il quadro completo riportato dalla nostra redazione.