Calciomercato Juve, Mandzukic vola in Qatar: visite mediche in corso

A diffondere le ultime in casa Juventus è Sky Sport: Mario Mandzukic si è alla fine lasciato convincere dai petrodollari, va in Qatar.

Calcio mercato Juventus, Mandzukic vola in Qatar

Visite mediche con il Duhail per Supermario. Fino a stamattina erano rimbalazate alcune indiscrezioni che volevano un inserimento in extremis della Fiorentina ma alla fine la ricca offerta qatariota ha avuto la meglio. Si ricongiunge con l’ex compagno Mehdi Benatia firmando un contratto da 18 mesi. Alla Juventus invece 5 milioni per il suo cartellino. Il bomber era ormai finito ai margini del progetto bianconero già dalla scorsa estate ed aveva rischiato di lasciare Torino anche a campionato iniziato, proprio per andare in Qatar. Poi la voglia di continuare a giocarsi le proprie chances, che gli aveva fatto rifiutare in precedenza anche il Manchester United, lo ha portato a restare. Tuttavia, talen volontà non è stata suffragata evidentemente da Maurizio Sarri, che lo escluso stabilmente dal gruppo, non convocandolo mai negli ultimi mesi.

Lo stipendio di Mandzukic

Un bello smacco per uno che sotto la gestione Allegri era stato al centro del progetto. Così Paratici si è rimesso a lavoro, ha ricucito i lembi della trattativa con il Duhail e trovato una sistemazione per il bomber vice-campione del Mondo, che guadagnerà una cifra pari a circa 7,5 milioni di euro all’anno per 1 stagione e mezza.