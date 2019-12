Calciomercato Inter, Valverde blocca Vidal: “Non si muove”

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter, Valverde blocca Vidal

Calciomercato Inter Vidal | Il Barcellona cala il poker all’Alaves e si issa da solo al primo posto in attesa del Real. I blaugrana, prossimi avversari in Champions del Napoli, si sono imposti 4-1 al Camp Nou nell’incontro valido per la 18/a giornata di Liga. Padroni di casa avanti con Griezmann (14′), raddoppio dell’ex bianconero Vidal (45′), oggetto dei desideri dell’Inter. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Pons. I blaugrana chiudono i giochi con Messi (69′) e il rigore di Suarez (75′). Barça a quota 39 e a +3 sul Real, atteso domani dalla sfida con l’Athletic Bilbao.

Mercato Inter, il cileno si allontana

Al termine del match l’allenatore del club catalano, Ernesto Valverde ha fatto un bilancio di questa prima fase della stagione e, in particolare, si è soffermato sul mercato. Uno dei nomi caldi di questa fase è quello di Arturo Vidal. In particolare l’Inter sta provando da tempo ad agganciarlo, anche se la distanza tra domanda e offerta è sempre stata molto netta. E ad allargare la distanza stasera si sono aggiunte le parole del tecnico. “Vidal è un nostro giocatore, ha segnato un gol e non credo che possa andarsene”. Così il tecnico del Barcellona Valverde ha risposto alla domanda sul cileno.