Calciomercato Inter, Marcos Alonso si allontana: pronta l’alternativa

Calciomercato Inter: niente sconti per Marcos Alonso, Marotta studia il piano B

Calcio Mercato Inter Marcos Alonso | L’Inter continua la sua ottima stagione, e la vittoria di ieri sera per 4-0 sul Genoa porterà i nerazzurri a passare delle buone feste, al riparo da eventuali passi falsi. Ora però prima del ritorno in campo ci sarà tempo per parlare di mercato, in particolare per Marotta, impegnato a studiare vari profili per rinforzare la rosa di Conte. Si continua a pensare ad un terzino, e l’obiettivo principale è sempre lo stesso da qualche settimana: Marcos Alonso, terzino sinistro del Chelsea.

Lo spagnolo è in uscita dai Blues, ma la trattativa per tornare in Italia non è affatto semplice. Il club londinese chiede ben 35 milioni di euro più 5 di bonus, una cifra altissima, e che al momento non rientra nei piani dell’Inter. Ecco che si pensa già al piano B, con Darmian in pole per gennaio. L’italiano gioca attualmente nel Parma, e sta disputando una buona stagione sotto la guida di D’Aversa. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

Notizie Inter: Palmieri altra soluzione

Alonso sembra un obiettivo difficile da raggiungere, mentre Darmian sarebbe sicuramente un affare molto più fattibile. Occhio però ad una terza opzione per la fascia sinistra: Emerson Palmieri, italo-brasiliano sempre del Chelsea. In questo caso c’è però parecchia concorrenza, soprattutto di un’italiana.