Bayern: ufficiale, sarà Flick il tecnico fino al termine della stagione

Notizie Bayern: Flick confermato fino al termine della stagione. Ora è ufficiale: il Bayern Monaco ha confermato Hansi Flick in panchina per tutto il campionato.

Lo storico vice allenatore di Joachim Löw, arrivato in Baviera in estate dopo l’esperienza da calciatore a Monaco, è subentrato a Niko Kovac dopo avergli fatto da assistente per i primi mesi di stagione. Dopo la partita contro il Wolfsburg, vinta per 2-0 con due goal nel finale di Zirkzee e Gnabry, il tecnico ha incontrato Karl-Heinz Rummenigge e Hasan Salihamidzic per mettere nero su bianco i dettagli della permanenza a Monaco.

L’amministratore delegato ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati finora ottenuti da Flick e per il gioco intravisto in questi mese:

“Con lui in panchina, i miglioramenti in campo sono stati straordinari. Abbiamo stabilito un record in Champions League e in Bundesliga abbiamo ricucito la distanza dalla vetta. Auguro ad Hansi ogni successo”.

Ultime Bayern: le parole di Flick

Sotto la guida di Flick, il Bayern ha ottenuto 8 vittorie e 2 sconfitte, completando il girone di Champions da imbattuto. Il tecnico dopo l’annuncio ha parlato degli obiettivi.

“Sono felice che il Bayern continui a credere in me, abbiamo raggiunto una buona posizione per iniziare la seconda parte di stagione, tra Bundesliga, Champions League e DFB-Pokal. Cercheremo di ottenere più vittorie e titoli possibili”.