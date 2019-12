Balotelli dopo Parma-Brescia: “Non siamo la Juve, ma qui c’è qualità. Voglio la salvezza”

Parma-Brescia | Mario Balotelli, centravanti del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Parma-Brescia. Ecco le sue parole.

Le parole di Balotelli nel post-partita di Parma-Brescia

“Mi sono trovato da subito bene con la squadra, penso che non siamo la Juventus, però c’è tanta qualità in questo gruppo. Bisogna lavorare, dobbiamo essere bravi a fare più degli altri. Nazionale? Sempre solita domanda, ed è sempre solita la mia risposta. Mi aspettavo di giocare quest’anno, di fare gol, forse mi aspettavo di essere più in alto in classifica. Io sono sicuro che entro la fine del campionato, saremo salvi. Futuro lontano dal Brescia? A meno che il presidente non mi voglia più, io resto qui. Ho avuto pochi problemi in realtà nella mia carriera, al contrario di quello che si è potuto dire nel corso degli anni scorsi. I gol li voglio io, ho avuto anche abbastanza sfortuna in questa prima parte di campionato. Speriamo andrà diversamente da qui in avanti. All’inizio, quando sono arrivato, non arrivavano tanti cross per come giocavamo. Per questo cercavo lo spazio fuori dall’area, poi abbiamo cambiato ed eccomi in area. Devo cercare di stare di più lì, prima o poi il gol lo fai. Razzismo? Dopo Verona niente più, ma ci tengo a ribadire che non ho mai avuto niente contro la gente di quella città. Pochi scemi hanno rovinato tutto, ma lo stadio si comportò bene nei miei riguardi”.