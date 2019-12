Atalanta-Milan: risultato, sintesi, gol e highlights

Atalanta–Milan: il risultato della gara. Parte fortissima l’Atalanta che mette in difficoltà i rossoneri soprattutto sul binario di destra dove Gomez semina il panico tra Conti e Musacchio. Proprio dal suo piede arriva la rete del vantaggio (video). L’argentino raccoglie palla sulla sinistra, salta un avversario e scarica di destro verso la porta do Donnarumma che non riesce a deviare. La Dea va in vantaggio ma continua ad attaccare, poco dopo è Pasalic a sfiorare la rete ma la sua conclusione dalla distanza pizzica la traversa. Il Milan prova a tornare in partita e a guadagnare campo, la migliore occasione è per Ricardo Rodriguez che prova il tiro da lontano ma non centra la porta.

Nella ripresa il copione del match non cambia. Prima Castagne, poi Ilicic, vanno vicino alla rete del raddoppio ma non trovano la porta difesa da Donnarumma. L’Atalanta trova il 2-0 con Pasalic che devia in area la conclusione di Gosens ma non è finita perchè la Dea un minuto dopo dilaga con Ilicic che di destro fulmina il portiere ospite. Ma non è finita perchè ancora Ilicic fulmina Donnarumma con il sinistro dalla distanza mettendo dentro una rete bellissima. Poco dopo entra anche Muriel che scrive il suo nome sul tebellino del match in contropiede.