Atalanta-Milan, Marino sul mercato: “Kulusevski? Lasciamolo in pace”

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Milan.

Marino a DAZN

Il rendimento di Kulusevski con la maglia del Parma non può essere ignorato. Nessuno dimentica che la proprietà è dell’Atalanta e che forse, potrebbe anche tornare in nerazzurro in un futuro. Il dirigente nerazzurro, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Atalanta–Milan, preferisce glissare tuttavia, lasciando presagire che il calciatore costituisce più un’occasione di guadagno che una possibilità tecnica: “Io credo che in questo momento siamo molto contenti della sua crescita. Sta crescendo tanto, dobbiamo lasciarlo sereno e tranquillo“.